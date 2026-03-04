Фестивалът за съвременни изкуства "ВОДА" гостува на СУ “Добри Чинтулов" с интерактивен танцов спектакъл “Денспериментъл" на компания "Музотанц" - София. Събитието е част от разширената програма на фестивала за 2025-2026 г, която ще представи творби в различни квартали на Бургас и малки населени места в областта.Спектакълът ще бъде представен на 5 март от 17:00 ч. в танцовата зала на училището, пред ученици от специализираните хореографски паралелки. Гостуването се осъществява с любезното партньорство на СУ “Добри Чинтулов", което е единственото училище в Бургас, предлагащо обучение в специализирани хореографски със специалност “Български танц" и “Модерен танц"."Danceperimental" е интерактивен танцов пърформанс, който въвлича публиката в съавторство. Границата между артисти и зрители е разрушена от стар телефон, който предизвиква аудиторията да участва в създаването на представлението със своите лични истории, като всеки зрител сам решава дали да се включи, или не. Танцът и музиката са изцяло импровизирани, раждат се в момента, в и от присъствието на зрителите, и са вдъхновени от техните споделяния."МУЗОТАНЦ" е танцова компания, основана през 2016-та година от Ина Гергинова, Александър Евтимов-Шаманчето и Мариана Капустянова. Продукциите на компанията съчетават интердисциплинарни и експериментални подходи, като използват за свое основно изразно средство езика на съвременния танц. Работата на Музотанц е изцяло фокусирана върху социалната ангажираност в изкуството и неговото въздействие върху средата и междуличностните взаимоотношения.Мисията на “ВОДА" е да трансформира забравени или неизползвани градски територии в пространства за изкуство и култура. През 2025 г. беше осъществено най-мащабното издание на фестивала до сега, разположено в Дупката на площад “Тройката"."ВОДА" стартира през 2017 г. Около 250 артисти от Германия, Франция, Латвия, Унгария, Молдова, Южна Корея, Япония и България представиха своите творби в седемте издания на фестивала досега.Разширената програма на "ВОДА" се организира от Сдружение ТАНЦ БГ, с партньорството на Община Бургас по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.