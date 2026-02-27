С много настроение, музика и аплодисменти тази сутрин в двора на Етнографски музей – Бургас беше дадено началото на Фестивала на любителското творчество "Градът празнува с изкуство – плетеница от таланти“.Празничния дух внесоха Младежкият духов оркестър, актьорите от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, танцьорите от ТШ "Талантино“, кукерската група "Каваклии“ и десетките участници, които превърнаха музейния двор в сцена на енергия, традиция и вдъхновение.