Традиционният пролетен фестивал в царевското село Кости се проведе днес, предаде репортер на Burgas24.bg.

Събитието се организира от Тракийския културен клуб "Св. Св. Константин и Елена“ - гр. Царево, със съдействието на Община Царево.

Инициативата има за цел да съхрани и популяризира богатото културно и кулинарно наследство на Странджа.

Сред най-популярните гастрономично изкушения бяха традиционните за региона страднжански дядо и странджански зелник.

Началото бе дадено в 11:00 ч., а 30 минути след това стартираха кулинарните демонстрации. Гостите на събитието можеха да опитат от най-различни вкусотии - от странджанския дядо и зеленика, през баници, сладкиши, домашни сирене и яйца и много много други.

От 12:00 ч. започна богатата фолклорна програма на фестивала. От нея част бяха обичаните в целия регион народни изпълнители Ирена Станкова, Георги Димитров, Александра Димитрова-Сашка, Петко Янгьозов, Николай Чапкънов и Динко Палазов