Фестивалът в Бургас Spice Music обяви нови изпълнители

© INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays са новите имена във фестивалната програма на Spice Music, който ще събере отново звезди от 90-те години на Морската гара в Бургас. Ясни са и датите на фестивала - 8 и 9 август 2025 г.



Билетите за Spice Music се продават онлайн в ticketstation.bg.



Inna e сред най-известните певици от Румъния, получила световна популярност с хитове като "Hot" и "Sun is Up". Eagle Eye Cherry е шведски изпълнител и автор на песни, познат с песента си "Save Tonight".



На бургаска сцена ще видим и немското електронно дуо R.I.O с U-Jean и техните хитове "Turn This Club Around" и "Animal". В по-късните часове диджеите Global Deejays ще забавляват публиката с ремикси на класически парчета и собствени хитове като "The Sound of San Francisco".