Вчера около 12:20 ч. на ул. "Българка“ срещу бензиностанция "ОМV“ в бургаския квартал "Ветрен“, поради загуба на контрол - при мокра пътна настилка и дъжд, самостоятелно катастрофира, излизайки извън платното за движение лек автомобил "Фиат Пунто“, управляван от 79-годишна жена от руенското село Шиварово.Жената е получила фрактура на първо ребро в дясно и втория лумбален прешлен. Тя е настанена за лечение в болница "Дева Мария“.