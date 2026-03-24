Филиалът на Националната художествена академия в Бургас отваря врати за бъдещи студенти и всички любители на изкуството в рамките на "Дни на отворените врати", които ще се проведат от 1 до 3 април 2026 г, научи ФОКУС.

Събитието ще даде възможност на посетителите да се запознаят отблизо с обучението в Академията, като посетят ателиетата на различните специалности, наблюдават творческия процес и получат информация за конкурсните изпити, обучението и професионалната реализация.

Програмата в Бургас ще се реализира на три локации – Магазия 1 в Пристанищния комплекс, Международния конгресен център и Центъра за съвременно изкуство и библиотека.

Ще бъдат представени специалности като "Живопис“, "Графика“, "Книга, илюстрация, печатна графика“, "Плакат и визуална комуникация“, "Моден дизайн“, както и магистърски програми като "Фотография“, "Арттерапия“ и "Културното наследство на Българското Черноморие“.

Посетителите ще имат възможност да разгледат и галерия "Ателие“, да се срещнат със студенти и преподаватели, както и да получат консултации от експертите на Академията.

Дните на отворените врати са част от общата инициатива на Националната художествена академия, която ще се проведе и в София в периода 30 март – 1 април 2026 г., включвайки всички учебни бази на висшето училище.

Националната художествена академия е най-старото и авторитетно висше училище по изкуства в България. Основана през 1896 г., вече 130 години тя подготвя поколения творци и специалисти, които формират съвременния визуален облик на страната.

Допълнителна информация за програмата и събитията може да бъде открита: