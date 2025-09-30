Новини
Филиалът на СУ в Бургас открива академичната година
Автор: Николай Парашкевов 13:18
©
На 2 октомври 2025 г. (четвъртък) от 11:00 ч. филиалът на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. Бургас ще даде начало на третата си академична година.

Събитието ще се състои на бул. "Даме Груев" №2.

Академичната 2025/2026 година ще бъде открита от ректора на учебното заведение проф. д-р Георги Вълчев и директора на бургаския филиал доц. д-р Георги Бърдаров. 

В този специален ден първокурсниците ще получат своите студентски книжки – символ на принадлежност към академичната общност.








Статистика: