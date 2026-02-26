Филиалът на СУ в Бургас с четиримесечна културна програма, посветена на Китай
©
Гостуването на Гао Хундзюн, член на Асоциацията на калиграфите в Пекин, се превърна в кулминация на първото от поредица събития, посветени на Китай. Филиалът ще представя различни аспекти от източната култура в специално подготвени срещи всеки месец до края на май.
Акцент в програмата на първото събитие бе символиката на Новата година по традиционния китайски календар. Началото даде доц. д-р Антония Цанкова, зам.-директор на Филиала и ръководител на бакалавърската програмата с китайски език в Бургас.
За автентичния разказ допринесе гост – преподавателят Бай Сюе, която разкри пред публиката естетиката и обичаите на най-важния източен празник. Огромен интерес предизвика и уъркшопът на майстор Гао Хундзюн.
Под неговото ръководство, студенти от първия випуск на специалност "Методика на чуждоезиковото обучение - китайски език“, курсисти и любители на езика изписаха своите първи празнични пожелания върху червена хартия, усвоявайки ритъма и изкуството на древната калиграфия.
Филиалът на Софийския университет в Бургас през учебната 2025/2026 г. разшири портфолиото си с нови бакалавърски програми, насочени към подготовката на висококвалифицирани специалисти с източни езици:
Методика на чуждоезиковото обучение – Китайски език
Методика на чуждоезиковото обучение – Японски език
Методика на чуждоезиковото обучение – Корейски език
Програмите съчетават задълбочена филологическа подготовка с модерна педагогическа методика, като осигуряват пряк контакт с носители на езика.
Още от категорията
/
Бургас кандидатства по проект "Красива България" за създаване на Център за социални и здравни услуги
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дива любов в Зоопарк Бургас: Бяла красавица и лошо момче в черно ...
15:48 / 25.02.2026
Информационни срещи представят възможностите за висше образование...
14:44 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.