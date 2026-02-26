Сподели close
С демонстрация на висше калиграфско изкуство, водена от авторитетен лектор от Китай, бургаският филиал на Софийския университет даде старт на нова културна инициатива.

Гостуването на Гао Хундзюн, член на Асоциацията на калиграфите в Пекин, се превърна в кулминация на първото от поредица събития, посветени на Китай. Филиалът ще представя различни аспекти от източната култура в специално подготвени срещи всеки месец до края на май.

Акцент в програмата на първото събитие бе символиката на Новата година по традиционния китайски календар. Началото даде доц. д-р Антония Цанкова, зам.-директор на Филиала и ръководител на бакалавърската програмата с китайски език в Бургас.

За автентичния разказ допринесе гост – преподавателят Бай Сюе, която разкри пред публиката естетиката и обичаите на най-важния източен празник. Огромен интерес предизвика и уъркшопът на майстор Гао Хундзюн.

Под неговото ръководство, студенти от първия випуск на специалност "Методика на чуждоезиковото обучение - китайски език“, курсисти и любители на езика изписаха своите първи празнични пожелания върху червена хартия, усвоявайки ритъма и изкуството на древната калиграфия.

Филиалът на Софийския университет в Бургас   през учебната 2025/2026 г. разшири портфолиото си с нови бакалавърски програми, насочени към подготовката на висококвалифицирани специалисти с източни езици:

            Методика на чуждоезиковото обучение – Китайски език

            Методика на чуждоезиковото обучение – Японски език

            Методика на чуждоезиковото обучение – Корейски език

Програмите съчетават задълбочена филологическа подготовка с модерна педагогическа методика, като осигуряват пряк контакт с носители на езика.