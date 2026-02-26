С демонстрация на висше калиграфско изкуство, водена от авторитетен лектор от Китай, бургаският филиал на Софийския университет даде старт на нова културна инициатива.Гостуването на Гао Хундзюн, член на Асоциацията на калиграфите в Пекин, се превърна в кулминация на първото от поредица събития, посветени на Китай. Филиалът ще представя различни аспекти от източната култура в специално подготвени срещи всеки месец до края на май.Акцент в програмата на първото събитие бе символиката на Новата година по традиционния китайски календар. Началото даде доц. д-р Антония Цанкова, зам.-директор на Филиала и ръководител на бакалавърската програмата с китайски език в Бургас.За автентичния разказ допринесе гост – преподавателят Бай Сюе, която разкри пред публиката естетиката и обичаите на най-важния източен празник. Огромен интерес предизвика и уъркшопът на майстор Гао Хундзюн.Под неговото ръководство, студенти от първия випуск на специалност "Методика на чуждоезиковото обучение - китайски език“, курсисти и любители на езика изписаха своите първи празнични пожелания върху червена хартия, усвоявайки ритъма и изкуството на древната калиграфия.Филиалът на Софийския университет в Бургас през учебната 2025/2026 г. разшири портфолиото си с нови бакалавърски програми, насочени към подготовката на висококвалифицирани специалисти с източни езици:Методика на чуждоезиковото обучение – Китайски езикМетодика на чуждоезиковото обучение – Японски езикМетодика на чуждоезиковото обучение – Корейски езикПрограмите съчетават задълбочена филологическа подготовка с модерна педагогическа методика, като осигуряват пряк контакт с носители на езика.