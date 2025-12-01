В началото на декември Бургас ще се потопи в две различни вселени на японската култура – едната фина и съзерцателна, вплетена в древни текстове, другата динамична и изпълнена с духа на самурайската дисциплина. И двете събития са с вход свободен.На 2 декември от 18:00 часа в Културен дом НХК бургаската публика ще види първото в България представяне на новата литературна поредица "Завихряне“ на Университетското издателство "Св. Кл. Охридски“. Тя включва произведения, които насочват вниманието към значими текстове от японската литературна традиция - завладяващи събития, забележителни автори и неочаквани обрати в едно вдъхновяващо пътешествие към "непознатата" Япония.Публиката ще се запознае с първите преводи на "Записки от скука" на философа и майстор на словото Кенко Йошида и "Съновният дневник на монаха Мьое" през погледа и интерпретацията на Алекс Гъделев, както и предстоящите издания за 2026. Проектът ще бъде представен от преподавателите от катедра "Японистика“ - проф. Гергана Петкова, доц. Вяра Николова и Кирил Петров."В диалог с публиката ще "завихрим" вдъхновението, предадено през вековете, благодарение на дългогодишните съвместни усилия на преподаватели и студенти от катедра "Японистика" – казват организаторите.Два дни по-късно, на 4 декември, отново от 18:00 часа в НХК, следва лекцията "Самураите и изкуството на стрелба с лък в Средновековна Япония“. Темата насочва вниманието към един от най-разпознаваемите образи в световната култура – самурая. Макар днес той да се асоциира основно с меча катана, историческите извори показват различна картина: в продължение на векове основното оръжие на бойното поле е бил японският дълъг лък. Участниците ще научат повече за развитието му, за ролята на стрелците в самурайските армии и за изкуството на стрелбата, познато като кюджуцу.Лектор е Кирил Петров, преподавател във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, специалист по средновековна японска история, завършил Университет "Мие“ и практикуващ кюдо, кенджуцу и соджуцу.Събитията са част от поредица културни и образователни инициативи, с които Филиал - Бургас и ФКНФ отговарят на интереса на публиката към източните култури. Именно този интерес доведе и до разкриването през 2025 г. на първите две бакалавърски програми на ФКНФ в града с изучаване на японски език и китайски език.