Филми от три континента ще се борят за наградата от 10 000 евро на Международен филмов фестивал Бургас

© По традиция и петото издание на Международен филмов фестивал Бургас ще представи актуална кино селекция от цял свят.



В конкурсната програма на фестивала влиза копродукцията "Ще умреш на 20" на суданския режисьор Амжат Абу Алала Алала. Той оглавява Комитета за програмиране на Фестивала за независим филм в Судан и е представител на страната си в Арабския филмов институт.



"Ще умреш на 20" разказва семейната история на Музамил - млад суданец, роден с пророчеството, че ще умре на 20 години.



Вълнуващата лента "Москито" на португалския режисьор Жоао Нуно Пинто ни отвежда на територията на Африка по време на Първата световна война. Изоставен от своя взвод, млад португалец се отправя на дълго и мъчително пътуване през мистичната туземска земя Макуа, извървявайки хиляди километри в търсене на своята мечта. Това е вторият пълнометражен филм на Пинто.



С първия си пълнометражен филм режисьорът на следващото заглавие в селекцията - Самуел Киши, се включва в надпреварата за Grand Prix of the International Jury in Generation Kplus for the Best Film на Берлинале. На Burgas International Film Festival мексиканският режисьор ще представи "Вълците" - история на малките Макс и Лео, които, емигрирайки в САЩ, попадат зад четири стени с мечтата да посетят "Дисни".



Роденият в Баку режисьор Елмар Иманов представя филма си "Край на сезона", който разказва за сложните отношения в малко азербайджанско семейство, разтърсено до основи от трагичен инцидент. Иманов е носител на престижни награди, включително Student Academy (Student Oscar®).



За неочакваните обрати на една лятна ваканция пък разказва "Август" на кубинеца Армандо Капо. Филмите на Капо са част от селекциите на престижни международни фестивали. През 2009 г. той прави ретроспекция на творчеството си по покана на MoMA и Wintherthur Film Festival.



От квартал на работническата класа в Сао Паоло идва главната героиня на последния филм в селекцията - "Името ми е Багдад". В лентата си бразилката Кару Алвес де Соуза се гмурка в сюжетното действие точно както своята героиня - със завидно самочувствие и самодоволна оригиналност.



Международен филмов фестивал Бургас ще се проведе от 18 до 25 юли на открита сцена "Охлюва" и градината на галерия "Георги Баев".



Международен филмов фестивал Бургас 2020 се организира от Фондация "Модерат", в партньорство с Община Бургас. Всички събития в неговата програма ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните мерки, предписани от Министерството на здравеопазването.



Филмовите прожекции са със свободен достъп.