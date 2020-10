Филмът "Офицер и шпионин" дава старт на CineLibri

© За втора поредна година международният кино-литературен фестивал CineLibri ще ни потопи в непознати чувствени светове с единадесет от най-вълнуващите заглавия в историята на европейското кино. Неслучайно тазгодишното издание идва с мотото "Възпитание на чувствата", а програмата обещава да ни завладее още в самото си начало с открояващия се "Офицер и шпионин" на Роман Полански, чийто сюжет разказва историята на капитан Алфред Драйфус - френско-еврейски войник, погрешно обвинен в шпионаж в полза на германците през 90-те години на 19 век, така наречената "Афера Драйфус". Следват не по-малко интригуващи заглавия, сред които "Заливът на тишината", "Една русалка в Париж", "Крадецът на дните", "Нарцис и Голдмунд", "Лято 85".



CineLibri в Бургас стартира на 22 октомври, като прожекциите ще бъдат излъчвани в продължение на 10 дни, всяка делнична вечер от 19:00 часа, през уикенда - 17:00 часа, в най-новото бижу на културната карта на Бургас - клуб "Модерен театър". Билетите вече ви очакват на каса "Часовника", на цена от 8.00 лв./ 6.00 лв. за учащи и пенсионери, за повече информация относно билетната продажба - тел. 0894 89 80 98.



Дестинацията на таз-годишното издание на CineLibri в нашия град съвсем не е случайна. Помещавайки се в сградата на бившето кино "Смирненски", клуб "Модерен театър" ще предлага музика на живо, кафе-театър, тематични партита и литературни вечери. Клубът вече има своя програма от събития, които започнаха още в началото на месеца с тематични партита.



Ето я и фестивалната програма по дни:



22.10., четвъртък, 19:00 ч.



"Офицер и шпионин" (Франция, Италия 2019 ), An Officer and a Spy, 126 мин. Режисьор: Роман Полански; в ролите: Луи Гарел, Еманюел Сене и др.



23.10., петък, 19:00 ч.



"Заливът на тишината" (Великобритания, 2020), The Bay of Silence, 93 мин.



Режисьор: Пола Ван дер Оест



В ролите: Олга Куриленко, Клаес Банг, Брайън Кокс, Алис Кридж и др.



24.10., събота, 17:00 ч.



"Кръстницата" (Франция, 2020), Mama Weed, 104 мин.



Режисьор: Жан-Пол Саломе



В ролите: Изабел Юпер, Иполит Жи- рардо, Фарида Учани и др.



25.10., неделя, 17:00 ч.



"Нарцис и Голдмунд" (Германия, 2020), Narziss und Goldmund, 110 мин.



Режисьор: Стефан Рузовицки



В ролите: Янис Нивонер, Сабин Там- бреа, Лукаш Бех, Роксан Дуран и др.



26.10., понеделник, 19:00 ч.



"Връзки" (Италия, 2020), The Ties, 100 мин.



Режисьор: Даниеле Лучети



В ролите: Алба Рорвахер, Джована Мезоджорно, Франческа де Сапио и др.



27.10., вторник, 19:00 ч.



"Берлин Александерплац" (Германия, Нидерландия, Франция, Канада, 2020), Berlin Alexanderplatz, 183 мин.



Режисьор: Бурхан Курбани



В ролите: Албрехт Шух, Йела Хаасе, Йоахим Крол, Нилс Веркойен и др.



28.10., сряда, 19:00 ч.



"Една русалка в Париж" (Франция, 2020), A Mermaid in Paris, 102 мин.



Режисьор: Матиас Малзийо; в ролите: Чеки Карио, Роси де Палма и др.



29.10., четвъртък, 19:00 ч.



"Крадецът на дните" (Италия, 2019), Stolen Days, 105 мин.



Режисьор: Гуидо Ломбарди



В ролите: Рикардо Скамарчо, Масимо Пополицио, Аугусто Дзадзаро и др.



30.10., петък, 19:00 ч.



"Разкази на едно софийско копеле" (България, 2008), 40 мин.



Режисьор и сценарист: Мария Арангелова



В ролите: Пламен Масларов, Ваня Щерева и др.



31.10., събота, 17:00 ч.



"Лято 85" (Франция, Белгия, 2020) Summer of 85, 100 мин.



Режисьор и сценарист: Франсоа Озон



В ролите: Феликс Льофевр, Бенжамен Воазен, Валерия Бруни Тедески и др.







01.11., неделя, 17:00 ч.



"Пинокио" (Италия, Франция, Великобритания, 2019), Pinocchio, 125 мин.



Режисьор: Матео Гароне; в ролите: Роберто Бенини и др.