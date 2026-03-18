Късометражният филм "В името на сина“ на утвърдения професионалист с опит в киното и телевизионната продукция, режисьора, продуцент и изпълнител бургазлията Николай Урумов и неговата продуцентска къща Band of Friends Pictures е вече завършен и предстои да се срещне с публиката чрез серия от специални прожекции в страната. Проектът привлече внимание още на етап развитие, след като през 2023 г. бе селектиран за участие в престижния копродуцентски форум Euro Connection към международния фестивал за късометражно кино в Клермон-Феран, а към момента филмът е селектиран и за участие в Short to the Point в Румъния."В името на сина“ е силен и емоционален филм, насочен към младата аудитория, който цели да провокира размисъл върху морала, отговорността и трудните избори, пред които човек може да се изправи. Филмът разказва историята на полицейски инспектор, верен на закона, който се изправя пред най-тежкото изпитание в живота си – да избере между професионалния си дълг и любовта към своя син. След пътен инцидент, в който са замесени неговият непълнолетен син и негови приятели, героят е поставен пред болезнена морална дилема. Историята изследва напрежението между бащинския дълг и професионалната етика, като поставя дълбоки въпроси за личните ценности, отговорността и последствията от нашите избори.Сценарият е дело на Дечо Таралежков и Георги Иванов, а оператор на продукцията е Михаил Янакиев. В главните роли участват Борислав Чучков и Искра Донова, а в останалите образи ще видим младите актьори Мартин Методиев, Матьо Горанов, Ясмина Радева и Тодор Дърлянов. Специално участие във филма има и емблематичният Стефан Мавродиев.Първите прожекции на филма ще се състоят в няколко населени места в страната, насочени към ученическа аудитория. Очаквайте скоро повече информация за следващи прожекции и фестивални участия.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост по Схема за безвъзмездна помощ "Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“, с договор № BG-RRP-11.020-0117-C02.