Филмът на бургазлията Николай Урумов "В името на сина" с предстоящи срещи с публиката
©
"В името на сина“ е силен и емоционален филм, насочен към младата аудитория, който цели да провокира размисъл върху морала, отговорността и трудните избори, пред които човек може да се изправи. Филмът разказва историята на полицейски инспектор, верен на закона, който се изправя пред най-тежкото изпитание в живота си – да избере между професионалния си дълг и любовта към своя син. След пътен инцидент, в който са замесени неговият непълнолетен син и негови приятели, героят е поставен пред болезнена морална дилема. Историята изследва напрежението между бащинския дълг и професионалната етика, като поставя дълбоки въпроси за личните ценности, отговорността и последствията от нашите избори.
Сценарият е дело на Дечо Таралежков и Георги Иванов, а оператор на продукцията е Михаил Янакиев. В главните роли участват Борислав Чучков и Искра Донова, а в останалите образи ще видим младите актьори Мартин Методиев, Матьо Горанов, Ясмина Радева и Тодор Дърлянов. Специално участие във филма има и емблематичният Стефан Мавродиев.
Първите прожекции на филма ще се състоят в няколко населени места в страната, насочени към ученическа аудитория. Очаквайте скоро повече информация за следващи прожекции и фестивални участия.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост по Схема за безвъзмездна помощ "Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“, с договор № BG-RRP-11.020-0117-C02.
Още от категорията
/
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина работникът, паднал от покрив в Бургас
20:18 / 17.03.2026
Окръжен съдия представи функциите на съдебната власт пред ученици...
17:53 / 17.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.