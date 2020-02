© виж галерията Шест отбора-финалисти от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас представиха на отличен английски език своите иновативни разработки от състезанието по технологии на тема "Синя икономика" 2020. То е част от събитията "Tech Days" в гимназията, посветени на програмирането и технологиите.



В състезанието участваха общо 38 отбора от компютърната гимназия, но до финалния кръг достигнаха едва 6 - The Band of Ocean, Tech Bears, Bulgarian Team, The Ladies Team Program Shabam, Oceans United и The Binary Trio.



Всеки отбор бе съставен от трима ученици от 9-ти клас, които бяха изправени пред предизвикателството да измислят, разработят и програмират цялостна идея със собствен уеб сайт, включващ различни функционалности и възможности за проверка състоянието на въздуха, водата и вятъра и използването им за добиване на чиста енергия от природата, разясняване на ползите от т.нар. синя икономика, измерване на важни компоненти като температурата, влажността, атмосферното налягане и много други.



Първо място журито отреди на отбора Oceans United с проект "Blue World", чиято цел е да информира света за опасностите от замърсяването и колко важен е океанът за оцеляването на страните и общностите в тях. За разлика от други сайтове, които представят информация за състоянието на синята икономика на страните, този сайт използваме различни технологии за интегриране на актуална информация за държавите на персонализирана карта.



На второ място се нареди отбор Tech Bears с проект "AirProject", чиято цел е да измерва в реално време и следи качеството на въздуха и различните параметри на околната среда като температура, влажност, налягане и други, за да могат жителите в района да бъдат запознати с актуалните условия във всеки един момент.



Отборът на The Binary Trio с проект "Blue Economy" зае третото място. Със своята разработка учениците обясняват защо е избран синият цвят за представител на бъдещето на икономиката. Обяснението - използвайки максимално потенциала на океаните, моретата, реките и бреговете, би могъл да помогне за разширяване на обхвата на кръговата икономика и създаване на нови възможности. За да отговорят още по-ясно на въпроса какво е синя икономика, отборът е вградил и чатбота Айви /Ivy/, който отговаря на различни въпроси.



Отборът The Band of Ocean взе наградата на публиката с проекта "Blue Energy", чрез онлайн гласуване, проведено от всички учители и ученици на IT гимназията. Те споделиха, че целта им е да предоставят по интересен и ангажиращ начин отговори на въпросите - откъде идва този вид електричество, как се съхранява до времето, когато можем да го използваме и как стига до нас.



"Поздравявам вас, учителите и фирмите-партньори на гимназията, за всичко което сте постигнали досега. Благодарим ви затова, че ни се доверихте и само за една година доказвате ползите от това училище. Вече започна проектирането на втория корпус на гимназията, в която също ще има модерни технологии. Бъдете все така дръзки и находчиви, не се страхувайте да експериментирате". Това сподели заместник-кметът по образование в Бургас Йорданка Ананиева и отправи предложение към отбора Tech Bears пробно да се въведе проекта им AirProject в една от детските градини в града, за да могат родителите да проверяват температурата на въздуха.



В състава на журито, което оценява отборите бяха зам.-кметът Йорданка Ананиева, зам.-ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Сотир Сотиров, Георги Георгиев - представител на IT компания "ТехноЛогика", директорът на компютърната гимназия Димитрина Тодорова и преподавателят по английския език Йорданка Николова.