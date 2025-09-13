Новини
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спасят парите от инфлацията
Автор: ИА Фокус 21:55Коментари (1)146
Българинът инвестира финансите си най-много в имоти. Това заяви финансовият консултант Стойне Василев в предаването Money.bg.

По думите му все още твърде много хора държат парите си на депозит.

"За съжаление, тук бъркаме инвестиция с имот, който купуваме за лично ползване или по-лошо - когато купуваме, без да правим нищо - просто така си стои. Купуват имот, просто за да си спасят парите от инфлацията, което е по-добре от това да си държат парите в депозит, със сигурност", разкри финансистът пред Bulgaria ON AIR

Можем да управляваме финансите си по-умно

В студиото на предаването той разказа за новата си книга "Умни пари". Идеята е читателите да се научат да управляват своите финанси по-умно.

"Ние ги управляваме - получаваме пари, харчим, правим инвестиции, купуваме имоти, теглим кредити - правим всички тези неща, дори и да нямаме висока финансова грамотност. Ако искаме да е разумно, има начини това да стане. Това, което аз мога да обещая на читателите - когато затворят последната страница, е, че ще имат една финансова грамотност на средно ниво. Самата книга е написана като наръчник и може да се използва като справочник", обобщи Василев.

Няма човек да стане финансов или инвестиционен експерт с една книга, но ще положат една много добра основа на своята финансова грамотност, която могат да надграждат, каза още той.








Aнонимен
преди 1 мин.
0
 
 
Нищо не искам да спасявам.Имам пари угаждам си
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
