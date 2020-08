Физикът Тео и Папи Ханс идват на Младежкия StartUp Фест в Бургас

© Започна първото събитие от богатата и интересна програма на Младежкия StartUp Фест в Бургас, посветен на Международния ден на младежта - 12 август. То се организира от Община Бургас и екипът на СК "Фар" и е с акцент върху спортния режим, подходящ за поддържане на здраво тяло и здрав ум.



Събитието се провежда в Морската градина на йога площадката до Пантеона, където организаторите са подготвили няколко вида тренировка и уъркшопи.



Участието в заниманията е напълно безплатно, като не е необходимо предварително записване. Нужно е само да си изберете час, да дойдете и да се включите. Подгответе си въпросите, които ви вълнуват, елате и ги задайте. Организаторите обещават с радост да ви отговорят и да покажат полезни упражнения.



Ето и графика на дейностите:



09:00 - 10:00 - Кондиционна тренировка с Димо Бенев - https://www.facebook.com/DimoBenev



10:30-12:00 - Зумба клас с Дебора Ангелова (https://www.facebook.com/DebiDancer/)



12:30- 14:00 - Информационна кампания, консултации и семинар за здравословен начин на живот и хранене. Лектор - Димо Бенев - https://www.facebook.com/DimoBenev



15:30 - 16:30 - Кондиционна тренировка



16:30 - 18:00 - Щафетни игри



18:00 - 19:00 - Карате уъркшоп с Йован



Събитията, посветени на Международния ден на младежта продължават утре, 12 август, с Младежкия StartUp Фест, в който ще участват стартъпи и съвременни будители от цялата страна. Събитието ще се реализира в новосъздадения Конгресен център в Пристанище Бургас. То е безплатно, като е нужна само предварителна регистрация в Eventrbite.



През деня от 10.00 до 17.45 часа в зала "Черноморие" и зала "Форос" на новия Конгресен център ще се състоят уъркшопи, водени от изявени лидери на социално- предприемаческата сцена, на различни тематики, важни за кариерното развитие на младите /подробната програма на уъркшопите е най-отдолу/. Сред тях са преподавателят по приложна математика и физика и вдъхновител Теодосий Теодосиев - Тео със семинара "Умения на бъдещето", предприемачът и изпълнителен директор на "Джуниър ачийвмънт България" Милена Стойчева, създателят на "Провиотик" Кирил Петков, създателят на "Edutechflag" Милена Крумова, създателят на "Xchange.bg" Никифор Илиев, създателят на платформата "Znam.be" Ангел Георгиев и други.



След интересните работилници, семинари и дискусии, участници и гости ще разпуснат с музика и танци с любими изпълнители. На сцената в 20.00 часа ще излязат брейк студио "Black Style", танцово студио "Дюн", групите "Red Light District", "Saltfield", изпълнителите Ф.О. & Пеева, както и специалният гост - Папи Ханс.



И това не е всичко. Организаторите са подготвили изненадващ Флашмоб по време на концерта.



Ето и графика на събитията в сряда, 12 август:



Зала "Черноморие"



10:00 - 10:45 Data Science in the new world - Милена Георгиева



11:00 - 11:45 Pitching Power - Мартин Куванджиев



12:00 - 14:00 Обедна почивка



14:00 - 14:45 Офис Навсякъде - Николай Неков



15:00 - 15:45 Посоките на блокчейн - Никифор Илиев



16:00 - 16:45 Как да защитя идеята си ? - Иван Янков



17:00 - 17:45 Маркетинг за всеки - Евгени Венков



18:00 - 19:45 Панел: Паралели: Живот тук и там. Световно гражданство и философия.



- Милена Стойчева, Борис Колев, Милена Крумова, Теодосий Теодосиев



Зала "Форос"



10:00 - 10:45 Как да намеря своята професия - Ангел Георгиев



11:00 - 11:45 Уменията на бъдещето - Теодосий Теодосиев



12:00 - 14:00 Обедна почивка



14:00 - 14:45 Бизнеси на бъдещето - Борис Колев



15:00 - 15:45 What's in a vc - Даниел Лорер



16:00 - 16:45 Образование на бъдещето - Милена Крумова



17:00 - 17:45 Иновации и конкурентноспособност - Кирил Петков



20:00 - 22:00 Концерт - Брейк студио Black Style, Танцово студио Dune, Red Light District Saltfield, Ф.О. и Преслава, Папи Ханс