Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
Участие в творческата работилница "Кафене Европа" ще вземе международният експерт Крис Болдуин, с когото ще дискутираме насоките за разработване на идейни проекти за участие в откритата процедура "Магазия’32 – Хранилище за идеи“.
Заповядайте да поговорим за възможните творчески, артистични, новаторски подходи за развиване на идейни предложения, които да залегнат в кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.
Линк за предварителна регистрация: https://forms.gle/PdQf7EjtwwaGcrnu7
Отворената покана за набиране на творчески идеи, обучителни и общностни проекти, които да бъдат включени в културната програма на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г. стартира на 10.02.2026 г., като идейни предложения ще се приемат до 05.05.2026 г. Проектните предложения трябва да бъдат с хоризонт за реализация 2028 - 2032+ г.
Пълна информация за отворената покана за проектни идеи "МАГАЗИЯ’32-Хранилище за идеи“: МАГАЗИЯ32 – Burgas 2032.
