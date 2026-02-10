Фондация "Бургас – 2032“ обявява процедура за набиране на творчески и артистични идеи, обучителни, партньорски и общностни проекти, които да бъдат включени в културната програма, с която Бургас, подкрепен от региона, ще кандидатства за титлата Европейска столица на културата през 2032 г. Отворената покана за идейни предложения дава начало на същинския етап от разработването на кандидатурата на града и отразява подхода на търсене на най-широко участие в процеса на подготовката на Бургас.Отворената покана стартира на 10.02.2026 г., като идейни предложения ще се приемат до 05.05.2026 г. Предвидени са серия от дискусии и творчески работилници в помощ на желаещите да се включат с проектни идеи за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.Процедурата е публикувана на сайта www.burgas2032.com, където могат да се намерят всички условия за участие. Подаването на идейните предложения може да стане чрез попълване на формуляр за кандидатстване на самата интернет страница или чрез сваляне и изпращане на попълнения формуляр на имейл адрес opencalls@burgas2032.com. Заинтересованите участници могат да задават въпроси, свързани с поканата и начина на подаване на проектни идеи, на имейл: questions@burgas2032.com.Поканени за участие са културни оператори, културни институти и организации, читалища, представители на гражданското общество, представители на бизнеса, на научната и академичната общност, както и физически лица, които развиват дейност в секторите изкуство и култура, спорт, образование, социални дейности, здраве, креативни индустрии, икономика и др. Проектните предложения трябва да бъдат с хоризонт за реализация 2028 – 2032+ г.В отворената покана са заложени пет възможни тематични линни, които дават насока за творческото мислене на участниците в процедурата:• "Никой не остава назад / No One Left Behind“• "От природа към култура към природа / Nature to Culture to Nature“• "Плаващи граници / Liquid Border(s)“• "Места - Пространства - Прозрения / InSitu - InSites - InSights“• "Пазители на душата / Guardians of the Soul“Процедурата за набиране на проектни идеи е под наименованието “Магазия’32 – Хранилище за идеи“, вдъхновено от символиката на пристанищните складове на Бургас. "Магазия’32 ще бъде своеобразно идейно хранилище на инициативата Бургас 2032. Там ще генерираме, съхраняваме, надграждаме и споделяме артистични отговори на теми и предизвикателства като рефлексия на местната общност, действия за адресиране на регионални проблематики и разбиране за общи ценности в европейски контекст.“, отбелязват организаторите от Фондация "Бургас – 2032“.