Фондация "Бургас – 2032" с отворена покана за набиране на идейни предложения
©
Отворената покана стартира на 10.02.2026 г., като идейни предложения ще се приемат до 05.05.2026 г. Предвидени са серия от дискусии и творчески работилници в помощ на желаещите да се включат с проектни идеи за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
Процедурата е публикувана на сайта www.burgas2032.com, където могат да се намерят всички условия за участие. Подаването на идейните предложения може да стане чрез попълване на формуляр за кандидатстване на самата интернет страница или чрез сваляне и изпращане на попълнения формуляр на имейл адрес opencalls@burgas2032.com. Заинтересованите участници могат да задават въпроси, свързани с поканата и начина на подаване на проектни идеи, на имейл: questions@burgas2032.com.
Поканени за участие са културни оператори, културни институти и организации, читалища, представители на гражданското общество, представители на бизнеса, на научната и академичната общност, както и физически лица, които развиват дейност в секторите изкуство и култура, спорт, образование, социални дейности, здраве, креативни индустрии, икономика и др. Проектните предложения трябва да бъдат с хоризонт за реализация 2028 – 2032+ г.
В отворената покана са заложени пет възможни тематични линни, които дават насока за творческото мислене на участниците в процедурата:
• "Никой не остава назад / No One Left Behind“
• "От природа към култура към природа / Nature to Culture to Nature“
• "Плаващи граници / Liquid Border(s)“
• "Места - Пространства - Прозрения / InSitu - InSites - InSights“
• "Пазители на душата / Guardians of the Soul“
Процедурата за набиране на проектни идеи е под наименованието “Магазия’32 – Хранилище за идеи“, вдъхновено от символиката на пристанищните складове на Бургас. "Магазия’32 ще бъде своеобразно идейно хранилище на инициативата Бургас 2032. Там ще генерираме, съхраняваме, надграждаме и споделяме артистични отговори на теми и предизвикателства като рефлексия на местната общност, действия за адресиране на регионални проблематики и разбиране за общи ценности в европейски контекст.“, отбелязват организаторите от Фондация "Бургас – 2032“.
Още по темата
Консултативният съвет по въпросите на туризма подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата
27.03
Още от категорията
/
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сградата на Дневния център за деца с увреждания
05.02
Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
03.02
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
22:24 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:10 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.