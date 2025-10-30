Вчера около 11:40 ч. на бургаската улица "Панайот Хитов“ в ж.к. "Лазур“ товарен автомобил "Форд Транзит“, с бургаска регистрация, управляван от 52-годишен бургазлия, при движение на заден ход блъска 88-годишна пешеходка от Бургас.Жената е получила фрактура на дясната тазобедрена става. Тя е настанена за лечение в ортопедично отделение на УМБАЛ – Бургас без опасност за живота.