Фотоизложбата “Чуй гласа ми", посветена на мъжкото психично и емоционално здраве, ще гостува в Културен дом НХК нпо инициатива на Зонта Бургас.От 27 ноември жителите и гостите на морския град ще могат да разгледат портретите на осем известни български мъже, които са част от проекта на фондация Emprove. Фотографиите са дело на Павел Червенков, майстор на портретната фотография, автор на някои от най-култовите корици на редица български издания като списание “Егоист". Звуковата инсталация е на Емилиян Гацов – Елби, композитор на театрална и филмова музика с множество награди, сред които “Аскеер 2024" за постановката “Игри в задния двор" на театър “София’’. Посетителите ще могат да преживеят изложбата до 10 декември – всеки ден от 8.30 до 20 ч.Официалното откриване на изложбата ще се състои на 27.11 от 17.30ч. В Културен дом НХК.“Чуй гласа ми" комбинира визуално изображение и звук, за да създаде въздействащо преживяване, с което да насочи вниманието към темата за уязвимостта и силата на мъжете да говорят открито за своите емоции. Лицата и гласовете в изложбата принадлежат на осем популярни български мъже, които споделят личните си истории за сила, страх, щастие и несигурност:Александър Кадиев – актьор и телевизионен водещГеорги Господинов – писател, носител на наградата "Международен Букър“ 2023 г.Илиян Джевелеков – режисьор, сценарист и продуцентМартен Роберто – DJ и радиоводещОванес Торосян – актьорЦветослав Цонев – Цуро, влогър и режисьорЯсен Згуровски (Julieta Intergalactica) – визуален артист и DJWosh MC – рапърПосетителите на изложбата не само ще могат да застанат очи в очи с тези мъже, а чрез QR код да чуят лично от тях съкровените им истории. Така визуалното и звуковото се преплитат в общо преживяване, което провокира размисъл за мълчанието, пречупването и силата да бъдеш откровен.Изложбата “Чуй гласа ми", която гостува в Бургас до 10.12.2025 г., е част от ежегодната кампания на фондация Emprove, посветена на мъжкото емоционално здраве. Бургаската публика ще види изданието от 2024 г., представено за първи път в София. Междувременно Emprove представи новото издание на “Чуй гласа ми" за 2025 г., което може да бъде видяно в столицата до 2 декември в новата галерия MONUMENT на ул. “Съборна" 3 – с нови лица и гласове, както и нови форми на изкуство.Мисията на Emprove е да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи, както и изграждането на вече споменатата общност на #ЖенитeSurvivors, които оттук насетне подкрепят други жени по пътя им към промяна и нов живот.Кампанията “Чуй гласа ми“ е част от #ИзкуствотоПробужда – вдъхновяваща поредица арт проекти “под шапката" на Emprove, която чрез творчество цели да докосне и промени онези дълбоки пластове на съзнанието така, както само изкуството умее.Разберете повече и чуйте всички мъжки истории от първите две издания на изложбата на https://emproveproject.com/chui-glasa-mi/