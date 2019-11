Фотоизложба за Атанасовското езеро украси пл. "Тройката“

© Освен впечатляващи кадри от Атанасовско езеро, изложбата представя всички онези повече или по-малко видими "услуги", които езерото, а и всички влажни зони около Бургас ни предоставят.



Замисляме ли се за цената на природата - за въздуха, който дишаме, за чистата вода, за красивите гледки, за храната, за зареждането?



Едни от "най-продуктивните", но и най-застрашени природни екосистеми в света са крайбрежните лагуни, чийто представител в България е Атанасовско езеро. Въпреки че заемат едва 13 % от бреговата ивица в целия свят, лагуните осигуряват храна, естествена защита от бури и наводнения, място за отдих. Тези екосистеми са застрашени, поради промяната в начина на ползване на земите, замърсяване на водите и урбанизиране. Плитките им води и близостта до морето ги правят уязвими, поради изменението в климата и повишаване на морското равнище.



Ние не винаги виждаме "услугите", които тези екосистеми ни предоставят, или ги считаме за даденост и не се замисляме колко всъщност е висока цената им. Най-общо екосистемните услуги от езерото са:



Материални - храна, генетични ресурси, суровини за биохимичната и фармацевтична индустрия, хомеопатична медицина, прясна вода и др.;



Регулиращи - регулиране нивото на водите, на ерозията, пречистване на водите и третиране на отпадъците, регулиране на болести и вредители, на природни бедствия;



Поддържащи - формиране на почвата, фотосинтеза, кръговрат на хранителните вещества и кръговрат на водата;



Културни - образование, вдъхновение, естетична стойност, социални отношения, рекреация и туризъм.



Благодарение на сътрудничеството с Община Бургас и Принтер.бг, LIFE проектът "Лагуната на живота" представя на бургазлии и гости на града някои от "услугите", които Натура 2000 зоната Атанасовско езеро предлага - място за спорт, почивка и лечение, вдъхновяващо със своите ярки цветове и извънземни пейзажи, източник на храна и ресурси, буфер срещу наводнения, важна природна екосистема, топ дестинация за орнитологичен туризъм и модна фотография.



Екипът на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е избрал снимки на професионалисти и любители фотографи. Наред със спиращите дъха въздушни кадри от Иво Данчев (фотограф в National Geographic) и Тодор Божков (участник във фотопленер на езерото), има снимки на хора, работили с БФБ, като арх. Галина Милкова (един от авторите на изложбата "симБиотично"), Валентин Колев (доброволец на Фестивала на солта), Димитър Градинаров (БДЗП), Спас Узунов (БФБ). Интересна е историята на снимката "Солта на морето" (The Salt of the Sea) на Явор Мичев от Русе, която беше избрана за най-добър кадър от фотограф, роден и живеещ в България, в раздел Любители на конкурса Sony World Photography Awards. След полученото признание тя доби огромна популярност. Необикновен е и кадърът на младата дизайнерка Диляна Чолакова, която използва езерото за вдъхновение и "интериор" за своя дипломен проект The Salt of Life в специалност "Мода" на Националната художествена академия.