"Фрапорт Туин Стар" и IAAC подписаха дългосрочно партньорство за развитие на рекламната дейност на летището в Бургас
Договорът влиза в сила от 1 януари 2026 г. и представлява важен етап в дългосрочната стратегия за търговско развитие и подобряване на пътническото преживяване на двете летища.
Съгласно споразумението IAAC поема пълната оперативна и инвестиционна отговорност за рекламната дейност, включително модернизацията и разширяването на дигиталните и статични рекламни формати. Партньорството е насочено към въвеждане на иновативни и висококачествени рекламни решения, които допринасят за по-добра ориентация, по-висока естетика и по-ефективна търговска среда в терминалите, както и за устойчив ръст на неавиационните приходи.
Сътрудничеството подкрепя визията на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД за развитие на търговските дейности на летищата Варна и Бургас чрез използване на международен опит, решения, базирани на пазарни анализи, и значителни капиталови инвестиции, при запазване на уникалната, модерна и запомняща се летищна визия.
Двете страни подчертаха, че дългосрочният характер на договора създава стабилна рамка за инвестиции, иновации и тясно партньорство, от което ще спечелят пътниците, авиокомпаниите, търговските оператори и рекламодателите.
