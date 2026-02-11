Екип от Дирекция "Киберсигурност“ към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)-МВР проведе лекция за дванадесетокласници от пет бургаски училища - "Йордан Йовков", "Добри Чинтулов", "Димчо Дебелянов", "Константин Преславски" и "Константин Петканов".На срещата бе разгледана темата "Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“. Инспекторите разговаряха с младите хора за възможните рискове в онлайн пространството и за начините за защита на себе си и близките си. Лекциите имат за цел да повишат нивото на дигитална култура, което е от основно значение за опазване на дигиталната самоличност, личните данни, финансите, както и за опазване на личната свобода и сигурност.