ГДБОП обучи ученици от Бургас
На срещата бе разгледана темата "Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“. Инспекторите разговаряха с младите хора за възможните рискове в онлайн пространството и за начините за защита на себе си и близките си. Лекциите имат за цел да повишат нивото на дигитална култура, което е от основно значение за опазване на дигиталната самоличност, личните данни, финансите, както и за опазване на личната свобода и сигурност.
Земетресение в Бургас!
31.01
Бакалавърска програма с корейски език стартира от есента в бургаския филиал на Софийския университет
30.01
