Гала вечер на лауреатите отново ще завладее Бургас
Тя ще се състои на 1 декември 2025 г. Входът за публиката е свободен.
Тази година Гала вечерта се реализира в партньорство с Театрален колеж "Любен Гройс“ и Фондация "Бургас 2032“. Специален гост на събитието ще бъде актьорът Димитър Маринов, който ще се качи на сцената заедно с талантите на града.
Участници в програмата са Градския духов оркестър, Симфоничният оркестър на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“, Владимир Меранлиев -цигулка, Георги Тодоров - тромпет, Антония Кондева - фагот, също ученици от НУМСИ, тазгодишният победител в "Бургас и морето“ Георги Дюлгеров, възпитаници на СУ “Добри Чинтулов", Хор “Милка Стоева", група "Прегърнат облак“, брейк клуб Black Style Squad и танцовата звезда Ванеса Калчева.
Грамоти и пластики ще получат още няколко знаменити бургазлии, които през годината бяха отличени и от Министерството на културата: Христина Арсенова, директор на Държавен куклен театър, обичаната от цяла България Тони Димитрова и всеотдайната Милена Добрева, която прослави с бургаската хорова школа "Фортисимо" бургаската хорова школа.
В листата с лауреатите са още поетеса, фотограф и хореограф: Деница Младенова, която спечели Националния поетически конкурс " Добромир Тонев “ с дебютната си книга "Първи живот" и Светлин Йосифов, тазгодишният носител на Националната награда за фотографско изкуство "Анастас Карастоянов“, Вероника Братанова, ръководител на балетна школа, отличена със "Златен век" от Министерството на културата.
Събитието e под знака с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
