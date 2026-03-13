Сред българските продукции в програмата на 24-тия “София Филм Фест на брега" са включени три документални филма. Част от тях ще бъдат представени лично от своите автори.“Истина или предизвикателство" е последният филм на режисьора Тонислав Христов, който проследява паралелните истории на разследващата журналистка Генка Шикерова, посветила живота си на истината, и на млад активист, който разпространява конспиративни теории. На фона на предизборна България филмът разкрива как дезинформацията прониква в личните съдби и оформя обществената реалност, поставяйки под въпрос границата между истина и лъжа.Прожекцията е на 21 март от 15:30, а журналистката Генка Шикерова лично ще представи филма в Бургас и ще остане за разговор с публиката след края му.“Истина или предизвикателство" има участия на множество фестивали, сред които Гьотеборг ИФФ, Ихлава ИДФФ, Хелзинки ДокПойнт ИДФФ, Варшава Уотч, Докс ИДФФ.Тонислав Христов е завършил кинорежисура в Хелзинки. Режисьор е на няколко документални филма, които са участвали в много престижни фестивали по света, включително Сънданс, Берлинале, IDFA, ХотДокс и др. Документалният му филм "Пощальонът“ е номиниран за Европейските филмови награди през 2017 г., а през 2022 г. направи своя игрален дебют с "Добрият шофьор".50-минутният филм “ZOOM Бургас" – проект на читалище “Хамалогика", създаден през 2016 година, ще има специална ретроспективна прожекция по случай десет години от премиерата му.През лятото на 2016 г. творчески екип, съставен от Лина Славова, Росен Славов и Слави Георгиев, инициира киноексперимент с покана: "Покажете ни Бургас такъв, какъвто го виждате.“ В продължение на месец са събрани над 1000 видеа, изпратени от бургазлии, живеещи в града, страната и чужбина.От тези кадри се ражда документалният филм "ZOOM Бургас“, изграден изцяло от любителски кратки видеа. Филмът не търси обективен портрет на града, а събира лични перспективи – фрагменти от ежедневие, разкази, настроения и картини.Десет години по-късно "ZOOM Бургас“ ще бъде показан в ретроспективна прожекция на 24-тия “София Филм Фест на брега" – не само като архив за едни отминали години, но и като пример за това как усещането за града може да бъде запечатано в определен отрязък от време и представено през погледа на хора, които го живеят всеки ден, и други, които го носят в сърцето си надалече.Прожекцията е на 21 март от 14:00 часа, а за идеята и осъществяването й ще разкажат част от създателите на филма.“Тайните под коловоза" е късометражен филм, който проследява археологически разкопки под действаща железопътна линия в Пловдив, където съвременната инфраструктура лежи върху пластове от древна история.Филмът изследва напрежението между прогреса и паметта – между скоростта на настоящето и тишината на миналото. Под релсите се открива не просто земя, а архив на времето.“Тайните под коловоза" е заснет по идея на Стефани Райчева, режисьор е Йоанна Матева, а оператор е Антон Анчев. Можете да го гледате на 23 март, в15:30 часа.“София Филм Фест на брега" ще се проведе от 19 до 27 март 2026 година в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.