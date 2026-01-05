Две деца, съответно на 6 и 12 години, пострадаха след инцидент на пътя в Ахелов, разбраТе са били в спрял на пътното платно автомобил, който е ударен от Фолксваген, управляван от 65-годишен германец, живеещ в Бургас. Чужденецът губи контрол над возилото и удря с предната си част спрялата на пътя кола, в която са били децата. Блъснатото превозно средство е собственост на 51-годишен мъж от несебърското село Тънково.Двете деца са прегледани в УМБАЛ – Бургас и след това са освободени за домашно лечение.