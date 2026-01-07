Ден след като спаси Светия кръст във водите на Бургаския залив, Иван Стоянов отбелязва своя имен ден в домашна и топла атмосфера.Иван привлече общественото внимание на Йордановден, когато хвана Светото разпятие и получи благословия лично от Сливенския митрополит. Самият той споделя, че случилото се има дълбоко символично значение за него и семейството му. По думите му именно след Ивановден за него започва новата година, а хващането на кръста приема като знак за здраве, благополучие и сбъднати мечти.Иван признава, че още преди да влезе във водата е бил убеден, че именно той ще извади кръста. Дори се шегувал с приятелите си, че няма смисъл всички да се мокрят, защото той ще го вземе и ще излязат живи и здрави. "Визуализирах го и се случи“, споделя пред NOVA именикът, като допълва, че усещането е било силно и категорично.Съпругата му Виктория също разказва, че двамата са тръгнали към ритуала с вътрешната увереност, че ще се приберат с кръста. "Това беше усещане, което имахме и двамата още от сутринта“, казва тя. Семейството очаква и второто си дете, което прави празника още по-специален.Освен брокер на недвижими имоти, Иван Стоянов е и добре познат сред бургазлии като "морж“ – човек, който редовно влиза в студените води на Черно море през зимата. Той споделя, че практикува това от години, а през последните три – почти всеки ден. Дори когато е в чужбина, намира начин да поддържа навика си, като използва ледени бани."Нищо не може да замени морето“, категоричен е Иван. Според него студените къпания го зареждат с енергия и го правят устойчив на болести. Той твърди, че почти не боледува, освен когато детето му донесе вирус от детската градина.Именикът споделя, че новата година е започнала изключително добре за него, а освен в личен план гледа с умерен оптимизъм и към професионалния си път. Като брокер на недвижими имоти той очаква традиционно по-слабо първо тримесечие, но не смята, че въвеждането на еврото ще окаже сериозно негативно влияние върху пазара.Според него е възможна лека корекция, но не и срив или "пукване на балон“. "Това е нормален цикъл на пазара“, обяснява Стоянов.