След десет дни на творческо вдъхновение, търпение и внимание към всеки детайл, голямо празнично великденско яйце вече краси двора на ПГРЕ "Г. С. Раковски".

То не е просто украса, а плод на общи усилия и желание да се внесе красота и светлина в споделеното учебно пространство. Пъстрите цветя, изрисувани върху него, символизират цъфтежа на знанието и надеждата, която всеки ученик носи в себе си.

Яйцето донесе много цветове, усмивки и добро настроение и е поздрав за предстоящите празници към всички ученици, учители и родители. То ще напомня на учениците, че хубавите неща изискват време и грижа, но крайният резултат винаги си заслужава.