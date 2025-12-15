Димитър Николов е изпратил докладна записка до Общинския съвет в града, чрез която предлага да бъде отпусната допълнителна подкрепа от 36 хил. лв. на филиала на НАТФИЗ в града, видя BURGAS24.
За бюджет на учебното заведение за 2025 г. първончално бяха отпуснати 150 хил. лв., но впоследствие след направени разчети става ясно, че е нужна вече споменатата сума за обезпечаване на дейността.
Средствата са предназначени за възнаграждения на преподаватели, гост-преподаватели, наеми на учебни зали и жилища, командировачни и режийни разходи, обслужващи филиала.
Парите ще бъдат за сметка на бюджета по Дейност 389 - "Други дейности по образованието".
Докладната на Димитър Николов ще бъде включена като извънредна точка в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет в Бургас.
Гласуват отпускането на допълнителни средства за филиала на НАТФИЗ
