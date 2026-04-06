Бургазлии се възмутиха от поредния вандалски акт в града. Младо дръвче, засадено след ремонт в ж.к. "Възраждане“, е било прекършено от неизвестен. Снимка на безобразната проява бе споделена в социалните мрежи, видя Burgas24.bg.

Ето какво гласи сигналът:

Поредният акт на вандализъм! Моля, разберете, това не е нормално! Това е липса на всякакъв морал, ценности и умствен капацитет! Предполагам, че замесените са тийнейджъри. Родители, които по начало не са възпитани, няма как да създадат възпитано поколение, ще ги научат, че пошлото и вулгарното са нормални и задължителни. Моля. научете нормите на поведение сред околните, а вкъщи си бъдете каквито сте си!