|Големи проблеми с водата в бургаския ж.к. "Зорница" днес
Проблеми има в ж.к. "Зорница", до McDonald's, ж.к. "Меден рудник" ул.Босна"16 и кв. "Долно Езерово" ул."Кавакли" с ъгъла на ул."Зеленика".
Строително-монтажни работи ще прекъснат услугата и в ж.к. "Зорница", в района на бл. 33,34,35,38,40 и около спортна зала "Бойчо Брънзов".
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
От ВиК се извиняват на жителтите и гостите на града за причинените неудобства.
