Първото издание на форума "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ събра в Културен дом на Нефтохимика младежи, ученици, студенти, родители, представители на бизнеса и институциите. Събитието се реализира в рамките на националната кампания за кариерна активация на младежи до 29 години.

Поздравления към организаторите и участниците отправиха заместник-кметовете на Община Бургас по образование и финанси Михаил Ненов и Станимир Апостолов, Полина Златарска – експерт по дуално образование към Министерството на образованието и науката, Атанаска Янева – управител на Дирекция "Бюро по труда“, както и представители на работодателския сектор от Бургаския регион.

Форумът привлече значителен интерес от страна на ученици, студенти и млади хора до 29 години, както и от техните родители. Участниците имаха възможност да се запознаят с различни професии, да получат ценна информация за изискванията на пазара на труда и да проведат лични разговори с работодатели и експерти.

По време на събитието бе акцентирано върху факта, че от общо 142 официално признати професии, едва около 30 са широко познати, което често води до пропуснати възможности и нереализиран потенциал сред младите хора. Именно затова форумът създаде среда за активен диалог между бизнес, образование и институции, насочен към по-добра информираност и подкрепа за кариерното развитие.

Организатор на форума бе Агенция за корпоративно развитие "ОМНИ Хюмън Девелопмънт“, със съдействието на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Община Бургас.

Основната цел на инициативата бе да вдъхнови младите хора да открият своя професионален път, като им предостави възможност за пряк контакт с водещи работодатели от региона. В рамките на събитието компаниите бяха представени по сектори, заедно с обучителни институции, което даде ясна и цялостна представа за възможностите за образование и реализация в Бургас.

Първото издание на "Парад на професиите“ премина при голям интерес и активност, като постави основите на устойчива платформа за среща между младите хора и възможностите за тяхното професионално бъдеще.