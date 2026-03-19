Голям интерес към конкурса "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена"
©
Литературният и филмов конкурс се утвърди не само като престижен международен форум за младежко творчество, но и като средство за изграждане на гражданска позиция и формиране на човешки добродетели като толерантност и хуманизъм.
Тази година той привлече младежи от различни краища на България – 81 участници от 26 населени места. Надпреварата предизвика и сериозен международен интерес – 39 младежи от 8 държави създадоха вдъхновяващи художествени и видео разкази на тема "В главната роля: Човечността“. Така за 13 години участващите в конкурса на Център Алеф са над 2330 ученици от 16 държави, а именно: България, Германия, Черна Гора, Великобритания, Чехия, Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Израел, Украйна, Словакия, Полша, Испания, Франция и Латвия.
Произведенията вече са в ръцете на авторитетното международно жури, което ще избере 30-те най-вълнуващи творби на участници от България и чужбина.
Номинациите ще бъдат обявени на уебсайта на организаторите: www.alef-bg.org, а най-изявените млади автори ще бъдат поканени да участват в тридневния Международен младежки литературен и филмов фестивал "Приятелството – смисъл и спасение“. Фестивалът ще се проведе в Бургас през пролетта на 2026 г.
И този път тридневният младежки форум ще даде възможност на участниците да се срещнат с обичани български и международни писатели, режисьори и учени. Акцент в програмата на младежкия фестивал ще бъде тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса. За победителите ще бъдат осигурени парични награди, а младежите от България, класирали се на първите три места, ще могат да кандидатстват за целогодишни държавни стипендии по програмата за стимулиране на талантливи деца на Министерството на образованието и науката.
Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата и с финансовата подкрепа на Община Бургас.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.