Международният литературен и филмов ученически конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран за 13-та поредна година от ЦЕБС "Алеф“, приключи с огромното участие на 130 млади творци от България и чужбина. Чрез средствата на словото и кинематографията те обрисуваха човечността като висша и непреходна ценност.Литературният и филмов конкурс се утвърди не само като престижен международен форум за младежко творчество, но и като средство за изграждане на гражданска позиция и формиране на човешки добродетели като толерантност и хуманизъм.Тази година той привлече младежи от различни краища на България – 81 участници от 26 населени места. Надпреварата предизвика и сериозен международен интерес – 39 младежи от 8 държави създадоха вдъхновяващи художествени и видео разкази на тема "В главната роля: Човечността“. Така за 13 години участващите в конкурса на Център Алеф са над 2330 ученици от 16 държави, а именно: България, Германия, Черна Гора, Великобритания, Чехия, Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Израел, Украйна, Словакия, Полша, Испания, Франция и Латвия.Произведенията вече са в ръцете на авторитетното международно жури, което ще избере 30-те най-вълнуващи творби на участници от България и чужбина.Номинациите ще бъдат обявени на уебсайта на организаторите: www.alef-bg.org, а най-изявените млади автори ще бъдат поканени да участват в тридневния Международен младежки литературен и филмов фестивал "Приятелството – смисъл и спасение“. Фестивалът ще се проведе в Бургас през пролетта на 2026 г.И този път тридневният младежки форум ще даде възможност на участниците да се срещнат с обичани български и международни писатели, режисьори и учени. Акцент в програмата на младежкия фестивал ще бъде тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса. За победителите ще бъдат осигурени парични награди, а младежите от България, класирали се на първите три места, ще могат да кандидатстват за целогодишни държавни стипендии по програмата за стимулиране на талантливи деца на Министерството на образованието и науката.Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата и с финансовата подкрепа на Община Бургас.