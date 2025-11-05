Голям интерес към новата школа по информационни технологии и компютърно моделиране в ЦПЛР – Бургас
©
Школата е част от дейностите по Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, а обучението е напълно безплатно за учениците.
Занятията се провеждат редовно в напълно обновения компютърен кабинет на ЦПЛР – Бургас. Интересът е изключително голям – четири дни в седмицата деца от различни училища в града посещават школата, за да направят своите първи стъпки в света на информационните технологии и програмирането.
В часовете учениците се учат да работят с компютър и основни софтуерни приложения, да използват интернет среда безопасно и ефективно, както и да създават собствени анимации, истории и игри чрез платформите Scratch 2 и Scratch 3. Атмосферата е творческа, приятелска и вдъхновяваща – всяко дете развива въображението си, докато учи чрез игра и откривателство.
Особена благодарност ЦПЛР – Бургас изказва на "Кроношпан България“ ЕООД – Бургас, които направиха щедро дарение за компютърния кабинет – ламиниран паркет за подова настилка, с което учебната зала придоби още по-модерен и уютен вид.
Благодарим също и на фирма "Леспром 2008“ ЕООД, които допринесоха за обновяването на интериора, като украсиха стените на кабинета с цветни и тематични стикери, създавайки приятна и вдъхновяваща среда за работа и творчество.
Стартирането на проекта и големият интерес към него доказват, че децата на Бургас имат желание да се развиват в областта на технологиите, а градът ни продължава да създава възможности за това.
Все още има няколко свободни места за групите от 4. и 5. клас, a родителите, които желаят децата им да се включат, могат да получат повече информация на тел: 0887670785 и да подадат заявление на място в ЦПЛР – Бургас или на електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg .
Заявление за записване в школата може да изтеглите от тук.
Още от категорията
/
Лекар за температурата при деца: Смес от нурофен и парацетамол е пълна глупост! И никакъв оцет!
03.11
Бургаското село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и изкуството
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Крадец от Бургас разби стена и задигна 1000 лева!
17:19 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.