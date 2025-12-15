Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Голяма авария остави голяма част от Бургас без вода. От ВиК в града съобщават, че тя ще бъде отстранена чак утре. От дружеството обаче не се ангажират с точен час.

По информация на Burgas24.bg аварията е възникнала от ул. "Гладстон“.