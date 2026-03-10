Поради авария на магистрален водопровод, много населени места в Бургаско, захранвани от деривация "Камчия-юг“, ще бъдат без вода днес, показа проверка наДо приключване аварийните работи ще бъде спряно водоподаването в населените места от райони Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“:с. Прилеп, с. Лозарево, с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Климаж, с. Невестино, с. Сигмен, гр. Карнобат, с. Искра, с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с.Чукарка, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево, с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец, с. Братово.Възможни са аномалии във водоподаването и в кв. "Ветрен", уточняват от ВиК.