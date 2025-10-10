Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Голяма част от бургаски квартал остава без вода в понеделник
Автор: Николай Парашкевов 10:21Коментари (0)93
©
С няколко аварии се борят екипите на ВиК на територията на Бургаско, установи справка на Burgas24.bg.

Проблем има в ж.к. "Изгрев", в района на магазин "Била", до бл.160.

Авария има и в кв. "Долно езерово", на ъгъла на ул. "Лом" и ул. "Подп. Калитин".

От дружеството предупреждават абонатите си, че на 13.09.2025г. (понеделник) от 8:30 часа до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в ж.к. "Зорница" - блокове 1,2,9,33,34,35,37,38,39,40,57,58,61, Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас поради извършването на строително-монтажни работи.

Нарушаване на водоподаването има още в каменовските села Равнец, Константиново и Русокастро.

До 14:00 ч. поради авария на етернит вода няма да има в карнобатското село Огнен.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
22:17 / 09.10.2025
По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас иззеха документи, с...
13:21 / 09.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
МВнР: Остро осъждаме вандалските прояви срещу Паметника на благод...
10:25 / 09.10.2025
От днес затварят за седмица част от още една бургаска улица
06:30 / 09.10.2025
Въвеждат временна организация на движението по пътя Бургас – Варн...
05:55 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Футбол - други
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: