|Голяма част от бургаски квартал остава без вода в понеделник
Проблем има в ж.к. "Изгрев", в района на магазин "Била", до бл.160.
Авария има и в кв. "Долно езерово", на ъгъла на ул. "Лом" и ул. "Подп. Калитин".
От дружеството предупреждават абонатите си, че на 13.09.2025г. (понеделник) от 8:30 часа до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в ж.к. "Зорница" - блокове 1,2,9,33,34,35,37,38,39,40,57,58,61, Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас поради извършването на строително-монтажни работи.
Нарушаване на водоподаването има още в каменовските села Равнец, Константиново и Русокастро.
До 14:00 ч. поради авария на етернит вода няма да има в карнобатското село Огнен.
