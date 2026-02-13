Голяма гордост и международно признание за Бургас и за ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ донесе успехът на Томислав Томов, който е победител за България в конкурса по превод "Juvenes Translatores“ за учебната 2025–2026 година.Европейската комисия обяви 27-те победители в тазгодишното издание на престижния конкурс за 17-годишни ученици, финансиран по програма "Еразъм +“. Всяка държава членка на Европейския съюз има по един победител, а за България това е именно Томислав Томов от профилираната природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков“ в Бургас.Освен голямата награда, специални поощрителни грамоти за впечатляваща работа в преводите получават още Александър Ангелов от ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ в Бургас, Александра Стефанова от СУ "Васил Левски“ в Карлово, Дарина Друмева от ПЕГ "Д-р Иван Богоров“ в Димитровград, както и Габриела Гочева и Теодор Друмев от Езикова гимназия "Пейо Яворов“ в Силистра.Тази година България бе представена в конкурса "Juvenes Translatores“ от общо 80 ученици от 17 училища. В мащабите на целия Европейски съюз участие са взели 3004 ученици от 716 училища – факт, който прави успеха на бургаския ученик още по-впечатляващ.Английският език заема водещо място сред избраните, но учениците са работили общо с 155 езикови комбинации, включително по-редки двойки като български–гръцки, датски–чешки, ирландски–испански и хърватски–шведски. Това илюстрира богатото езиково многообразие и културно взаимодействие в Европа.Церемонията по награждаването на победителите ще се проведе в Брюксел на 27 март 2026 г.Конкурсът "Juvenes Translatores“ се организира от 2007 г. от генерална дирекция "Писмени преводи“ на Европейската комисия с цел да популяризира писмения превод, многоезичието и изучаването на чужди езици сред младите хора. Многоезичието е основополагащ принцип на Европейския съюз още от създаването на Европейските общности, като броят на официалните езици на ЕС е нараснал от 4 през 1958 г. до 24 днес.Успехът на Томислав Томов е не само личен, но и престижен знак за високото ниво на образование в ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и за качествената подготовка на бургаските ученици на европейско ниво.