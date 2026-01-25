Тежка катастрофа е станала между село Маринка и Бургас.Пътят е затворен над 2 часа. Има починали и ранени. За това съобщават в социалните мрежи шофьори.От АПИ официално съобщиха: Временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.На мястото на инцидента са пристигнали линейки, пожарна и много полиция.