Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
© Фейсбук
Пътят е затворен над 2 часа. Има починали и ранени. За това съобщават в социалните мрежи шофьори.
От АПИ официално съобщиха: Временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.
На мястото на инцидента са пристигнали линейки, пожарна и много полиция.
