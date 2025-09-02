ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голямо браво за тези бургаски учители
СБУ - Бургас с финансовата подкрепа от Община Бургас участва с 19 състезатели в 8 дисциплини, спечели 2 място в комплексното класиране след Пловдив и най-много първи места.
Шампиони станаха плувците - мъже, жени, щафета и плажен волейбол мъже. Сребро взеха жени дартс и смесен отбор петанк. С бронз се окичиха жени стрийтбол и спортна табла. Пето място щафета "Бързи заедно" и плажен волейбол жени. Шесто място петанк жени.
