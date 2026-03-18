акцията на полицията в кв. "Победа“ вчера бе разбита домашна лаборатория за производство на наркотици. В къщата на 45-годишния Симеон И. са открити плик с червеникаво вещество – червен фосфор, сак с прекурсори, различни колби, кислол, ацетон, кореселин и електронна везна, научи Burgas24.bg.
Полицаите намерили и туба с течност, реагирала на метамфетамин, с тегло около 200 мл, както и пликчета с амфетамин – 4 грама, и бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 5 грама.
Готвачът на дрога Симеон попадна в ареста
© Burgas24.bg
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.