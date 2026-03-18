При акцията на полицията в кв. "Победа“ вчера бе разбита домашна лаборатория за производство на наркотици. В къщата на 45-годишния Симеон И. са открити плик с червеникаво вещество – червен фосфор, сак с прекурсори, различни колби, кислол, ацетон, кореселин и електронна везна, научи Burgas24.bg.

Полицаите намерили и туба с течност, реагирала на метамфетамин, с тегло около 200 мл, както и пликчета с амфетамин – 4 грама, и бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 5 грама.