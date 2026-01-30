Сподели close
5 таблетки от лекарството за епилепсия за малко не са отнели живота на тийнейджъра, който бе спасен от лекарите на УМБАЛ – Бургас. Той, заедно с негови приятели, искали да пробват медикамента, след като прочетели за ефекта му в коментари в социалните мрежи. Това разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето, предаде репортер на Burgas24.bg.

Лекарството се предписва само с рецепта, но в бургаска аптека го продали на учениците без такава на учениците. Детето е доведено от екип на Спешна помощ, след като изпаднало в безсъзнание на улицата малко след приемане на хапчетата. Направена е стомашна промивка и пълен обем кръвни и образни изследвания. Настанено за интензивно лечение и наблюдение във Второ отделение по педиатрия, където получава гърчове. Благодарение на работата на специалистите на лечебното заведение вече е у дома си.  

Лекарите алармират, че през последните месеци се увеличават случаите на предозиране с лекарства от тийнейджъри.

Приемането на медикамента от здрави хора или предозиране с него може да доведе до възбуда на мозъчната активност, потискане на съзнанието, гърчове, потискане на дишането, кома и др.