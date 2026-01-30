тийнейджъра, който бе спасен от лекарите на УМБАЛ – Бургас. Той, заедно с негови приятели, искали да пробват медикамента, след като прочетели за ефекта му в коментари в социалните мрежи. Това разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето, предаде репортер на Burgas24.bg.
Лекарството се предписва само с рецепта, но в бургаска аптека го продали на учениците без такава на учениците. Детето е доведено от екип на Спешна помощ, след като изпаднало в безсъзнание на улицата малко след приемане на хапчетата. Направена е стомашна промивка и пълен обем кръвни и образни изследвания. Настанено за интензивно лечение и наблюдение във Второ отделение по педиатрия, където получава гърчове. Благодарение на работата на специалистите на лечебното заведение вече е у дома си.
Лекарите алармират, че през последните месеци се увеличават случаите на предозиране с лекарства от тийнейджъри.
Приемането на медикамента от здрави хора или предозиране с него може да доведе до възбуда на мозъчната активност, потискане на съзнанието, гърчове, потискане на дишането, кома и др.
Говори лекарката, която спаси тийнейджър след предозиране с лекарство за епилепсия
© Burgas24.bg
Още по темата
Още от категорията
/
Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" в Бургас стартира в 2 групи
28.01
Кметът на Созопол: Без тази стъпка скоро хората щяха да си хвърлят боклука пред вратите на кметовете
23.01
Конкурсът за космическия лагер по модел на NASA - Space Camp Turkiye стартира за учебната година
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас
21:06 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.