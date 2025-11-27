Графичната база се превръща в Културно-образователен център и музей
По-рано днес в зала "Ателие“ в Магазия 1 беше представена основната дейност към проекта, която трябва да превърне Графичната база в "Културно-образователен център и музей“. Сградата ще бъде променена напълно, но без да се променят параметрите ѝ, обясни директорът на НХА - филиал Бургас проф. Светозар Бенчев.
Ще се обособят 6 творчески зали, две битови зали, галерия и дворно място, подходящо за културни събития на открито. Реконструкцията предвижда и изграждането на керамично ателие. В рамките на проекта ще бъде закупен и туристически автобус, с който Бургас и Одрин ще популяризират културното си наследство.
На събитието присъстваха генералният консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун, кметът на Община Бургас Димитър Николов, директорът на дирекция "Култура и туризъм“ в Одрин Кемал Сюртюнг, ректорът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" - проф. д-р Сотир Сотиров.
НХА – филиал Бургас съществува от 8 години. В момента в него се обучават 140 студенти в пет специалности.
