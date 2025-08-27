"Грамофонът" на Виктор Калев пак ще се завърти в Бургас

© Това, че Виктор Калев обича Бургас и Бургас обича Виктор Калев, е безспорно. Доказателството е 18-тото поредно гостуване на актьора в черноморския град с представлението "Грамофонът".



Автобиографичния концерт-спектакъл ще бъде представен на 30 август от 20.30ч. на сцената на Летен театър - гр. Бургас.



В продължение на повече от два часа Виктор Калев ще накара публиката да се смее с глас , да пее познатите на няколко поколения песни и да се забавлява от сърце и душа. "Грамофонът" всъщност е вълнуващо пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят ще стане съпричастен към една сбъдната мечта.



"Ще бъда себе си в това представление. Но едновременно с това ще изиграя около 30 различни хора, ще изпея около 20 песни с гласовете на оригиналните им изпълнители. Без грим и перуки. Иска ми се всеки да може да припознае своите вълнения в този спектакъл", казва Виктор Калев.



Спектакълът е изграден върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители. Текстовете са на Ваня Щерева.



Откакто се появява на бял свят, за кратко време "Грамофонът" се превръща в истински хит. Вече 9 години спектакълът пълни зали и събира овациите на публиката в страната и чужбина. "Грамофонът" е най - гледаното събитие за 2022 , 2023 и 2024 година. Какво прави представлението толкова докосващо и истинско?



"Най- вече искреността ми и това, че хората припознават моите истории като свои. Докато играя, в мен се заражда онова тънко чувство – носталгия. Надявам се да го провокирам и в хората. А какво е носталгията – това е желание на човек да преодолее финалността, да съживи щастливи случаи на своето съществуване, копнеж по миналото. Но предвид и посланието на моето представление , то е за бъдещето. Т.е. да не спираме да мечтаем и да случваме това, което искаме.", споделя актьорът.



Билетите се продават на касата на " Арт ателие" в Билетен център “Часовника “.



За повече информация и резервации тел.0894/898-098-Маруся Русева-организатор/ Арт ателие/