Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Граничен полицай от Бургас се нуждае спешно от средства за лечение
Автор: Николай Парашкевов 15:18Коментари (0)112
©
Граничен полицай от Бургас се нуждае спешно от средства за лечение. Мариян Тенчев е диагностициран в края на миналата година с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода.

От януари 2025 г. започва лечение с химиотерапия в Пловдив. Насрочена е и операция, но за съжаление по време на хирургичната интервенция се оказва, че туморът е неоперабилен. Следва нов курс химиотерапия, който изтощава организма на Мариян Тенчев и болестта продължава да напредва.

След множество консултации в България мъжът е насочен към лечение в Турция, където през септември нова, по-щадяща химиотерапия и серия от специализирани изследвания. Резултатите ще покажат следващите стъпки от лечението.

Близките и приятелите на Мариян се обръщат към всички хора с молба за помощ.

Всеки, който желае да дари средства може да го направи от тук: ПОМОЩ ЗА МАРИЯН

или на личната му сметка в Банка ДСК: BG53STSA93000003377743

Телефон за връзка със съпругата му: +359898326925








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Безбожници посегнаха на бургаска църква!
10:52 / 02.10.2025
Този човек подлуди "Горно Езерово"
10:32 / 02.10.2025
Стихове на бургаски писатели откриха Есенните литературни празниц...
08:35 / 02.10.2025
И вторият мъж, открит мъртъв на кораб в Бургас, е българин
08:27 / 02.10.2025
От днес затварят за асфалтиране още една улица в Бургас
05:00 / 02.10.2025
Възрастен мъж колабира в сърцето на Несебър, линейка-няма
22:58 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Зима 2025/2026 г.
Мигрантски натиск към България
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: