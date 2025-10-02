© Граничен полицай от Бургас се нуждае спешно от средства за лечение. Мариян Тенчев е диагностициран в края на миналата година с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода.



От януари 2025 г. започва лечение с химиотерапия в Пловдив. Насрочена е и операция, но за съжаление по време на хирургичната интервенция се оказва, че туморът е неоперабилен. Следва нов курс химиотерапия, който изтощава организма на Мариян Тенчев и болестта продължава да напредва.



След множество консултации в България мъжът е насочен към лечение в Турция, където през септември нова, по-щадяща химиотерапия и серия от специализирани изследвания. Резултатите ще покажат следващите стъпки от лечението.



Близките и приятелите на Мариян се обръщат към всички хора с молба за помощ.



Всеки, който желае да дари средства може да го направи от тук: ПОМОЩ ЗА МАРИЯН



или на личната му сметка в Банка ДСК: BG53STSA93000003377743



Телефон за връзка със съпругата му: +359898326925