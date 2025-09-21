ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Грийнпийс" разпъна гигантски спасителен пояс в Черно море срещу добива на нефт и газ
Акцията включваше разпъване на огромен спасителен пояс, символизиращ опасността за морето и призоваващ за съвместни усилия за опазването му.
"Морето трябва да ни обединява, не да ни разделя. Животът тук не познава граници — той поддържа крайбрежните общности в целия регион. Военните действия вече нанесоха сериозни щети на морската екосистема. Нови сондажи за изкопаеми горива могат да я поставят на ръба“, заяви д-р София Садогурска, морски биолог от Украйна.
Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс“ – България, подчерта проблемите, свързани с добива на газ: "Продават ни идеята за енергийна независимост чрез добив на собствен газ. Газът от дъното на морето обаче няма да е нито български, нито румънски. Той ще е на концесионера със сондата, който ще ни го продава на пазарни цени. Властите ще съфинансират проектите, но дали ще имат печалба от инвестицията е спорно. Остава ни обещанието за работни места, но опитът от други държави показва, че става дума за временни и нискоквалифицирани позиции. Единственото, което реално ще получим, е замърсяване.“
Антонова добави, че е необходимо ускоряване на прехода към възобновяема енергия и енергийна ефективност, вместо да се допуска печалба на нефтените и газови гиганти за сметка на природата и обществото.
В момента в Черно море се планират няколко големи проекта за добив на газ, включително Нептун Дийп (OMV Petrom/Romgaz) в румънски води, Хан Аспарух (OMV Petrom/Romgaz и NewMed) и Хан Тервел (Shell) в български води, както и Sakarya (TPAO) в турски води. Черно море е особено уязвимо, тъй като е затворено и сравнително ограничено от водите на Световния океан.
Активистите предупреждават, че петролен разлив, изтичане на метан или химикали биха нанесли катастрофални щети на морските екосистеми, като сериозни последствия ще има и за риболова и туризма, които са основен поминък по Черноморието.
Алин Танасе, координатор на кампанията "Климат и енергия“ в "Грийнпийс“ – Румъния, призова правителствата на двете държави да наложат забрана за нови опасни сондажи и да насочат усилията към чиста енергия.
Според активистите Черно море вече е подложено на сериозен натиск от военни действия, замърсяване, прекомерен риболов и загуба на биоразнообразие. Заради климатичните промени морето е сред най-бързо затоплящите се в света, което допълнително увеличава уязвимостта на екосистемите му.
Инициативата вече получава широка обществена подкрепа — близо 13 хиляди българи са подписали петиция за спиране на проектите, а в Румъния петицията срещу Neptun Deep е събрала близо 64 000 подписа.
Гигантският спасителен пояс остана на плажната ивица през целия ден, символизирайки нуждата от обединение за опазване на Черно море и неговите екосистеми.
