Грипната епидемия отложи прожекцията на филма "Кой ще напише нашата история"

© Обявената грипна епидемия в Бургаска област наложи Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" да реагира адекватно и да отложи прожекцията на филма "Кой ще напише нашата история" на Роберта Гросман и Нанси Спилбърг, предвиден за днес, 27 януари, по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.



Център "Алеф" ще отбележи възпоменателния ден с прожекция на филма на 3 февруари от 17.30 часа в залата на ІІ етаж на Областна администрация - Бургас.



Игрално-документалната лента "WHO WILL WRITE OUR HISTORY" пресъздава по изключително въздействащ начин историята на еврейската общност във Варшавското гето в годините 1940-1944. Потресаващи документални кадри са съчетани с разкази на оцелели от кървавия Холокост в Полша.



Филмът излиза през 2018 година. Неговата световна премиера е на 27 януари 2019 година с едновременна прожекция в 40 страни.