Грипната вълна: Областният оперативен щаб на Бургас заседава днес
©
ФОКУС припомня, че противоепидемичните мерки са в сила до 30 януари включително.
Най-засегнати са децата от 5 до 14-годишна възраст.
ФОКУС припомня, че вчера и област Пловдив е в грипна епидемия. Учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари включително.
Здравните власти призовават гражданите да спазват мерките и да ограничат контактите си при симптоми на грип.
Още по темата
/
Пикът на грипа наближава
27.01
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бур...
20:56 / 28.01.2026
Рецидивист, шетал по морето, влиза в затвора
17:35 / 28.01.2026
Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиа...
17:11 / 28.01.2026
Кметът на Созопол иска среща с държавата заради остров "Св. св. К...
16:09 / 28.01.2026
Включете се в новата инициатива на ММЦ-Бургас
14:03 / 28.01.2026
Бургаски магазин стана арена на скандал за ресто в евро
13:07 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.