Областният щаб за борба с грипа в Бургас ще заседава днес. Очаква се да стане ясно дали ще бъде удължена грипната епидемия в областта.припомня, че противоепидемичните мерки са в сила до 30 януари включително.Най-засегнати са децата от 5 до 14-годишна възраст.припомня, че вчера и област Пловдив е в грипна епидемия. Учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари включително.Здравните власти призовават гражданите да спазват мерките и да ограничат контактите си при симптоми на грип.