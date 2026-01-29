Сподели close
Както Brugas24.bg вече съобщи грипната епидемия на територията на област Бургас се отменя считано от 31 януари. Това реши Областният щаб, след като разгледа актуалните данни за броя на заболелите. На 3 февруари учениците се връщат присъствено в училище, отпадат всички противоепидемични и ограничителни мерки.

По данни на Регионалната здравна инспекция се наблюдава значителен спад в нивата на заболелите. Към днешна дата цифрите сочат 220 случая на 10 хил. население, което е под епидемичните стойности. Към датата на обявяване на грипната епидемия заболелите бяха 249 на 10 хил., като пикът на заболелите в област Бургас достигна 322 на 10 хил. дни след това.

Заболеваемостта сред учителите и учениците също намалява значително. Данните сочат, че процентът заболели към 21.01 е съответно 4,46% и 19%. На 29 януари процентът болни преподаватели спада до 2,23%, а при учениците – до 8%.