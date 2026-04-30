Грузинецът Л.Г. , задържан заради контрабандата на огромно количество цигари, открити в товарен автомобил на ферибота "Дружба“, остава в ареста, реши Окръжният съд в Бургас, предава репортер на Burgas24.bg.

По-рано днес обивняемият бе конвоиран до съда, а малко след това от Темида прецениха да го оставят зад решетките.

Основен мотив на Прокуратурата да поиска най-тежката процесуална мярка "Задържане под стража" бе това, че ако арестуваният излезе на свобода, има вероятност да се укрие предвид това, че не е български гражданин.

Burgas24.bg припомня на 28 април от Агенция "Митници", "Гранична полиция" и Прокуратурата обявиха, че при проверката на кораба "Дружба" в ТИР са намерени 3,6 млн. къса цигари или около 180 хил. кутии от различни търговски марки с белоруски бандерол. Стойността на контрабандата се оценява на около 750 хил. евро.

По документи товарният автомобил е превозвал матраци, натоварени в Грузия. На база анализ на риска тирът е селектиран за сканиране с рентгенова апаратура. При щателната митническа проверка е установено, че във вътрешността на ролки, декларирани като матраци, са укрити цигари, увити в изолационно фолио.