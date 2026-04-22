Временният главен прокурор Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност незаконно заема. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров.

"Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов. Политиците трябва да действат мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност!

Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат.

Новият парламент не трябва да го позволява!", каза той.

Както Burgas24.bg съобщи Борислав Сарафов подаде днес оставка като и.ф. главен прокурор. Няколко часа по-късно Ваня Стефанова го наследи. До момента тя изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор.